Coup d’accélérateur pour l’association Femmes en Mouvement

A l’occasion de European Mobility Expo, l’association Femmes en Mouvement a annoncé le 7 juin l’arrivée, dans ses rangs, de nouveaux adhérents : vingt entreprises et associations professionnelles, parmi lesquelles des poids lourds du secteur de la mobilité (Keolis, Transdev, RATP, UTP, UITP, Egis, SNCF Mixité pour n’en citer que quelque-uns).

Une reconnaissance bienvenue 7 ans après la création de l’association par Marie-Xavière Wauquiez, dans le but notamment de promouvoir la parole des femmes dans le secteur des transports et de faire bouger les lignes (seuls 25 % des salariés dans les transports en commun sont des femmes, rappelle-t-elle). Selon l’association, « ces organisations, employant plusieurs centaines de milliers de personnes, en France et à l’international, actent, par leur adhésion, leur volonté de renforcer la mixité dans leurs effectifs. Cette mixité leur permettra également de nourrir leurs réflexions et de proposer des offres véritablement inclusives à leur clientèle ».