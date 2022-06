De nouveaux trains Stadler pour le Mont-Blanc Express

Le 10 juin, la région Auvergne-Rhône-Alpes a annoncé avoir voté, lors de sa dernière Commission permanente, l’acquisition de quatre nouvelles rames destinées à la ligne Saint-Gervais – Vallorcine pour un montant total de plus de 55,6 millions d’euros. Proposées par Stadler, ces rames, désignées Z890, s’ajourent aux trois destinées aux Transports de Martigny et Régions SA (TMR), qui gère la partie suisse, par endroits à crémaillère, de la ligne du Mont-Blanc Express.

Il a été décidé que ce nouveau matériel remplacerait, en janvier 2026, les cinq rames Z800 en service depuis maintenant un quart de siècle. Un matériel populaire pour ses fenêtres ouvrantes et ses baies vitrées panoramiques, mais qui n’est ni accessible aux personnes à mobilité réduite, ni climatisé. Cela alors que les futures rames Z890 sont équipées de caméras de vidéoprotection « avec prédisposition permettant de visualiser les images en temps réel », d’un système d’information voyageurs embarqué « dernière génération », de vitrages « haut débit facilitant l’accès Internet à bord du train » et de comptages automatiques pour mieux connaitre la fréquentation de la ligne.

Le rajeunissement du parc Mont-Blanc Express « permettra d’optimiser l’organisation de la maintenance des rames actuelles, de répondre aux besoins d’exploitation de ligne et de la développer ».