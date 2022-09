Des élus bretons « choqués » par la suppression de la liaison Orly-Brest

Des élus bretons ont estimé le 7 septembre que la décision d’Air France de supprimer la ligne Orly-Brest est « choquante » et « inacceptable« . En effet, expliquent-ils, « l’accessibilité » de leur territoire « et, en conséquence, son attractivité, est cruciale pour permettre le développement des entreprises, de l’emploi sur la pointe bretonne ». C’est pourquoi, écrivent, dans un communiqué commun le président de région Loïg Chesnais-Girard (divers gauche), le maire de Brest, François Cuillandre (PS) et le président du département du Finistère, Maël de Calan (LR), « nous appelons Air France et son actionnaire majoritaire, l’Etat français, à revoir cette position ».

Dans un autre communiqué, dix parlementaires de la majorité pointent aussi « une décision inacceptable en l’état », d’autant plus que l’objectif de ligne à grande vitesse vers l’ouest breton n’est toujours pas réalisé et reste supérieur à 3h30 dans le meilleur des cas ».



