Devant le succès, Nouvelle-Aquitaine va développer les lignes de car express

Au départ, il s’agissait d’une expérimentation, mais aujourd’hui le car express entre Bordeaux et Créon est devenu une évidence. « Personne ne veut revenir en arrière » souligne Renaud Lagrave, vice-président en charge des mobilités à la région Nouvelle-Aquitaine. Cette première ligne de car express lancée en septembre 2019, sur un trajet de 26 kilomètres entre les deux cités girondines, connait des pics à près de 1000 personnes par jour.

Le principe consiste à desservir une zone non encore couverte par une ligne existante ou un TER alors que de nombreuses personnes effectuent des trajets domicile/travail. L’objectif est aussi de proposer du confort et de la fréquence et de la rapidité, en l’occurrence 20 minutes pour Créon, en s’arrêtant le moins possible. « Le concept, c’est vraiment le choc d’offre, de manière à ce qu’il n’y ait plus d’hésitation à prendre le transport collectif », assure Renaud Lagrave.

