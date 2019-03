Elisabeth Borne lance la plateforme “France Mobilités”

Alors que le projet de loi sur les mobilités est examiné par le Sénat, la Ministre chargée des Transports a annoncé le 20 mars le lancement de la plateforme collaborative « France Mobilités » consacrée au déploiement de solutions innovantes de mobilité dans les territoires. “Cette plateforme vise à faire connaitre les territoires mettant en œuvre des projets innovants de mobilité (covoiturage, transport à la demande, navettes autonomes, vélo, mobilité solidaire pour les plus modestes, etc.) et tous les acteurs proposant ces types de solutions (collectivités, entreprises, startups, associations, etc.)”, explique le ministère dans un communiqué. La plateforme donne aussi des informations sur le soutien à l’ingénierie que met en œuvre l’Etat, à travers notamment le Cerema, l’Ademe, et la Banque des Territoires.

Plus de 70 territoires et 320 porteurs de solutions sont déjà référencés dans la plateforme. (Le référencement se fait sur :https://www.francemobilites.fr/campagne-referencement ethttp://plateforme-france-mobilites.strikingly.com/.)