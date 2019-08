Flixbus étend sa toile en Turquie

FlixBus a annoncé le 22 août avoir trouvé un accord avec la société de capital-investissement Actera Group pour acheter le principal opérateur de car en Turquie, Kamil Koç.

L’autocariste turc, qui relie 61 villes dans son pays, a transporté, en 2018, plus de 20 millions de personnes. Il sera progressivement intégré dans le réseau FlixBus, annonce la plateforme d’origine allemande qui rappelle être devenue, en moins de six ans, « le principal acteur dans plusieurs pays et régions d’Europe, dont la France ». L‘acquisition sera effective après l’agrément des autorités compétentes.