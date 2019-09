Grève à la RATP et nuits blanches dans les transports franciliens

Nuits blanches une fois par mois à partir du 14 septembre et pendant six mois dans les métros, bus et tramways d’Ile-de-France, mais pas dans les RER. Lancement de Véligo, le service de location longue durée de vélos électriques à partir du 11 septembre, et mise sur route des deux premiers bus à hydrogène dans les Yvelines (photo) à partir du 12 septembre. La rentrée démarre sur les chapeaux de roues dans les transports franciliens. Seule ombre au tableau, un vendredi noir s’annonce le 13 septembre sur le réseau RATP : à l’appel des syndicats, les agents de la Régie seront en grève pour protester contre la réforme des retraites et la suppression des régimes spéciaux.

Dix lignes de métro seront purement et simplement fermées, un service très réduit, limité aux heures de pointe, est prévu sur les RER A et B. Seules les lignes 1 et 14, automatiques, devraient circuler normalement. La grève devrait moins impacter le réseau de bus et de tramways. Les lignes SNCF Transilien ne sont pas concernées par ce mouvement social mais peuvent être impactées.

Fini le dernier métro

Une fois ce vendredi noir passé, les transports seront à la fête : pour la première fois, les lignes de métro 1, 2, 5, 6, 9 et 14 seront ouvertes toute la nuit le 14 septembre, 19 octobre, 9 novembre, 18 janvier, 15 février, 14 mars et comme toujours, le 31 décembre et le 21 juin pour la fête de la Musique. Les rames passeront toutes les 10 minutes mais ne s’arrêteront qu’à certaines stations. “La ligne 4 n’est pas retenue compte tenu des lourds travaux de modernisation en cours“, précise Ile-de-France Mobilités (IDFM), l’autorité organisatrice des transports de la région Capitale.

Les lignes de bus Noctilien et les tramways seront aussi inclus dans cette expérimentation de nuits blanches qui doit s’étendre jusqu’en mars 2020. Sept ans agents RATP seront mobilisés pour ces nuits festives. “La vie nocturne dans la capitale a besoin d’être redynamisée, notamment en hiver (…) Les nuits festives vont venir soutenir l’économie du monde de la nuit en permettant aux Franciliens de profiter pleinement de leur soirée, sans avoir les yeux rivés sur leur montre de peur de rater le dernier métro“, déclare dans un communiqué Valérie Pécresse, la présidente de Région et d’IDFM. Un pavé dans le jardin d’Anne Hidalgo, la maire de Paris.

Vélos électriques en location longue durée

Valérie Pécresse, enchaîne cette semaine riche en nouveautés avec le lancement à Châtillon (Hauts-de-Seine) du service de location longue durée de vélos à assistance électrique (VAE), Véligo. Présent dans 65 villes du Grand Paris, le système propose de louer un vélo pour six mois, moyennant 40 euros par mois. Objectif, augmenter la part modale des deux roues (hors motos et scooters) dans les trajets quotidiens qui ne représente aujourd’hui que 1,6%. Les premiers clients peuvent retirer leur VAE dans l’un des 250 points de location : bureaux de Poste, parkings Urbis Park, enseignes de distribution, magasins de vélos indépendants. IDFM a ouvert 7 000 places dans les Véligo stations à proximité des gares pour inciter les Franciliens à sauter du vélos au RER, Transilien et plus tard métro dans celui du Grand Paris. A condition que les aménagements cyclables soient au rendez-vous.

Le groupement La Poste, Transdev, Velogik, Cyclez réunis dans la société Fluow a remporté le contrat d’exploitation et d’entretien de Véligo Location. Au total, 10 000 vélos électriques sont à louer. La location longue durée existe déjà à Grenoble et Strasbourg, mais avec un parc de 20 000 comme le promet IDFM, cela ferait de Véligo le plus grand parc de VAE à louer au monde.

Bus à hydrogène

Deux premiers bus à hydrogène, de la marque belge VanHool, circulent depuis le début de la semaine sur la ligne 264 du réseau Optile, entre Jouy-en-Josas et Versailles Chantiers (12,5 km), dans la grande couronne ouest de Paris. Ils seront officiellement inaugurés le 12 septembre par les élus locaux et Air Liquide, qui investit dans la filière et a construit une station à hydrogène sur une commune voisine (Loges-en-Josas) où les conducteurs vont se ravitailler en 20 minutes. Avec cinq bouteilles permettant d’emporter un total de 39 kg d’hydrogène pour une autonomie annoncée de 300 km, ces deux bus seront testés pendant sept ans.

“Valerie Pécresse souhaite soutenir la filière hydrogène (une technologie qui se développe doucement en France car encore très chère, NDLR) qui présente deux intérêts majeurs : écologique et industrielle”, indique l’autorité organisatrice dans un communiqué. Ile-de-France Mobilités finance près de 60% de l’achat et l’exploitation par le transporteur, la Savac, des deux bus carburant à l’hydrogène, qui ne rejettent que de la vapeur d’eau. Un autre tiers est financé dans le cadre du programme européen 3Emotion, 9% par la communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc.

N.A.