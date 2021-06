Keolis renforce son implantation en Australie

Implanté depuis plus de dix ans en Australie, où il exploite différents modes de transport (tramway, bus, trains… et depuis janvier, le réseau ferroviaire d’Adélaïde), le groupe Keolis a remporté le 28 mai un nouveau contrat de bus dans la région de Sydney en Australie. “Ce contrat, attribué par l’autorité organisatrice de transport de l’Etat de Nouvelle- Galles du Sud, Transport for New South Wales, est confié pour la première fois à un opérateur privé. Il débutera le 31 octobre 2021“, souligne l’opérateur de transport public dans un communiqué.

