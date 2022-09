Keolis exploitera les navettes du Mont Saint-Michel

Mi-octobre, Transdev passera le relais à Keolis pour l’exploitation des navettes du Mont Saint-Michel dans la Manche. La filiale de la SNCF a en effet gagné la délégation de service public pour une durée de 5 ans. Keolis sera « mobilisée pour assurer l’exploitation et la maintenance des parcs de stationnement et des lignes de transport desservant le site du Mont-Saint-Michel », indique dans un communiqué l’établissement public du Mont Saint-Michel (EPMSM). L’opérateur devra notamment proposer des rotations plus importantes lors des pics de fréquentation.

