Des prévisions optimistes pour le marché ferroviaire mondial

La neuvième édition de l'étude réalisée par Roland Berger a été dévoilée le premier jour du salon Innotrans par Andreas Schwilling (Roland Berger), Philippe Citroën (DG de l'Unife) et Henri Poupart-Lafarge (Alstom, président de l'Unife).

Tradition à nouveau respectée avec le retour d’InnoTrans : le premier jour du salon berlinois a donné lieu à la publication de l’étude sur le marché ferroviaire mondial réalisée par Roland Berger pour le compte de l’Unife (The European Railway Industries). En dépit des nuages qui se sont accumulés ces dernières années, au premier rang desquels figurent le Covid et l’invasion russe de l’Ukraine, la neuvième édition de cette étude reste optimiste pour les années à venir, après une légère baisse constatée entre 2019 et 2021.

...