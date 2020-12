Keolis se renforce au Danemark

Keolis Denmark, la filiale danoise du groupe français a remporté les contrats d’exploitation et de maintenance de deux réseaux de bus à Aalborg et dans la région du Northern Jutland, au Danemark. D’une durée de 5 ans et 10 ans, ces contrats, qui débuteront en août 2021, devraient générer un chiffre d’affaires cumulé de 190 M€. Ils prévoient l’exploitation et la maintenance de deux réseaux de bus, dont la flotte totale sera composée de 77 véhicules. 67 d’entre eux circuleront grâce au biocarburant HVO (huile végétale hydrotraitée).

Présent au Danemark depuis 2007, Keolis emploie 1 600 personnes et exploite environ 500 bus dans dix villes, ainsi que le premier réseau de tramway du pays, ouvert à Aarhus en 2017. Le groupe prépare aussi le lancement d’un second tramway à Odense, prévu à l’automne 2021.