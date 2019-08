La CATP enrichit son catalogue avec un logiciel de gestion du transport à la demande

La Centrale d’achat du transport public étend progressivement son champ d’action. Après avoir référencé en juin dernier un logiciel de covoiturage, la CATP référence désormais aussi un logiciel de gestion du transport à la demande et de transport de personnes à mobilité réduite.

« La solution référencée est le logiciel 2Tad développé par l’entreprise française Ubitransport », indique la CATP dans un communiqué. L’association créée en 2011 sous l’impulsion d’Agir, explique avoir fait le choix de cette solution « simple et souple », après avoir mené une consultation démontrant que c’est le produit « le plus complet et économique du marché ».