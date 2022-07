La maintenance rapide du matériel de la ligne 4 s’effectue à Bagneux

Multiples changements cette année pour la ligne 4. Alors que les marches à blanc pour le matériel automatique de cette ligne ont commencé depuis le 13 juillet, le prolongement de la liaison jusqu’à Bagneux – Lucie Aubrac au début de l’année s’est aussi accompagné de la création d’un centre de dépannage que nous avons visité.

De l’extérieur, avenue Henri Barbusse, à Bagneux, on ne voit quasiment rien. Tout juste trois petits bâtiments qu’on pourrait prendre pour les vestiaires du stade de rugby attenant, s’il n’y avait le logo RATP sur la discrète plaque “CDM de Bagneux“. Car l’essentiel du centre de dépannage est en sous-sol, sous l’avenue. Passés les deux premiers sous-sols consacrés aux locaux techniques, on entre, au -3 à 17 mètres de profondeur dans l’atelier proprement dit. Face à nous, deux voies d’une centaine de mètres, l’une sur fosse électrifiée par un 3e rail et une sur pilotis qui peut être alimentée par un câble, et permet un accès plus aisé et plus sûr sous les caisses, ainsi que sur les roues.

...