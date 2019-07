La très attendue loi Mobilités prend à nouveau du retard

La taxe sur le transport aérien et la fin de l’avantage fiscal sur le gazole des transporteurs routiers n’auront pas suffi à apaiser les sénateurs qui exigeaient des moyens sonnants et trébuchants pour financer la loi d’orientation des mobilités (LOM). Pire, ces mesures annoncées le 9 juillet par la ministre des Transports pour abonder la LOM, la veille de la commission mixte paritaire (CMP) en vue de sceller un accord entre députés et sénateurs, ont mis de l’huile sur le feu.

La CMP a échoué. “Face au refus clair de l’Assemblée nationale de soutenir ou même d’étudier la solution élaborée en première lecture au Sénat [un versement mobilité avec un taux minoré à 0,3 % pour aider les intercommunalités à financer des transports publics non réguliers comme le covoiturage domicile-travail], nous n’avons pas signé“, commente Didier Mandelli, rapporteur (LR) de la loi au Sénat. Le texte est renvoyé en deuxième lecture à l’Assemblée nationale à la rentrée. En septembre si le calendrier parlementaire le permet. Sinon, ce sera en octobre, avant de retourner au Sénat. Et cette fois, si les deux chambres ne se mettent toujours pas d’accord, les députés auront le dernier mot.

“Le choix de la majorité sénatoriale retarde la mise en œuvre de mesures importantes pour nos concitoyens (…) le gouvernement et la majorité sont déterminés à aboutir à une adoption rapide du texte“, a réagi Elisabeth Borne dans un communique le 10 juillet au soir.

Que s’est-il passé ?

Officiellement, le désaccord s’est cristallisé autour de la question des moyens financiers donnés aux communautés de communes pour mettre en place des services de transport public adaptés aux zones peu denses et rurales. Et sortir de la dépendance totale à la voiture dans ces zones blanches de mobilité. Un sujet qui avait trouvé son illustration avec le mouvement des gilets jaunes. Autre point de crispation : l’absence de financement des 13,7 milliards d’euros de programmation des infrastructures de transport inscrit dans la LOM. Pendant toute la discussion parlementaire, Elisabeth Borne a renvoyé en loi de Finances ces questions d’argent pour alimenter le budget de l’Agence de financement des infrastructures de France (AFITF), auquel il manque 500 millions d’euros. Pour le combler en partie, le gouvernement a arbitré brutalement, le 9 juillet, pour une taxe supplémentaire sur les billets d’avion et la suppression de l’avantage fiscal pour les transporteurs routiers. Mesures qui rapporteraient environ 200 millions à l’AFITF.

La ministre des Transports espérait sauver ainsi le vote de sa loi qu’elle porte à bras le corps depuis plus d’un an. Erreur politique ? “Il suffisait d’attendre le lendemain de la CMP pour annoncer ces nouvelles taxes et ne pas donner du grain à moudre à l’opposition qui va s’emparer des ces nouvelles taxes à la rentrée au moment du projet de loi de Finances, pour faire monter la sauce” commente dépité un parlementaire de la majorité.

Une dimension politique dont se serait bien passé une loi attendue par les Français, avec des mesures comme la création d’un forfait mobilité durable jusqu’à 400 euros pour les salariés venant travailler en covoiturage ou en vélo, la régulation des trottinettes en ville, ou le déploiement des zones à faibles émissions dans les villes souffrant de la pollution, par exemple. La boîte à outils d’Elisabeth Borne a décidément du mal à trouver son mode d’emploi.

N.A.