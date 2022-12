Le Sytral choisit Hess pour renouveler le parc de trolleybus lyonnais

Le trolleybus IMC articulé commandé par Sytral Mobilités à Hess est déjà en service sur les lignes C13 (photo) et C11 du réseau TCL.

Le parc de trolleybus lyonnais poursuit son renouvellement, avec l’attribution au constructeur suisse Hess d’un nouveau marché de trolleybus articulés IMC (In Motion Charging), avec stockage d’énergie électrique dans les batteries embarquées lorsque le trolleybus circule sous les lignes aériennes de contact. Actuellement, 34 trolleybus de ce type, le LighTram 19 DC, sont déjà en service sur les lignes C13 et C11 du réseau TCL. Pour Hess, cette nouvelle commande pourrait être une des plus importantes jamais passées, à peine quelques jours après l’annonce d’une commande massive de bus électriques à Genève.

...