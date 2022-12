Après la fin de l’alliance Elipsos avec la Renfe, annoncée en février, la SNCF reprend seule, le 11 décembre, la desserte entre la France et l’Espagne, en commercialisant deux allers-retours, Paris – ­Barcelone, via Valence, Nîmes, Montpellier, Sète, Agde, Béziers, Narbonne, Perpignan, Figueras, Gérone et Barcelone Sants. À partir de l’été prochain, une troisième liaison saisonnière complétera l’offre.

Le service sera assuré avec des TGV Inoui offrant 509 places sur un trajet de 1000 kilomètres, effectué en 6 h 35. « Nous constatons un attrait pour des destinations qui demandent plus de 3 heures de temps de voyage », explique Alain Krakovitch, le directeur de TGV-Intercités (TGV INOUI, Ouigo, Intercités). Y compris pour une clientèle professionnelle. « Pour un déplacement de deux ou trois jours, le train reste pertinent. Et si ce n’est pas possible, la clientèle professionnelle opte pour une réunion Teams », ajoute-t-il.

...