Le téléphérique de Brest repart après 8 mois d’arrêt

Le téléphérique de Brest a repris du service le 3 février, après un arrêt de huit mois dû à différents dysfonctionnements, ont annoncé le réseau de transports publics Bibus et la métropole brestoise.

« Après les travaux menés conjointement par le groupement de conception-réalisation (BMF – Bouygues), Brest métropole et Bibus, tous les essais réalisés ces dernières semaines sur le téléphérique se sont avérés concluants », assurent le réseau et la métropole qui ajoutent que les autorités de contrôle et de sécurité compétentes ont “validé” la remise en service.

