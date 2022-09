Les transports publics en quête de citoyens écoresponsables

C’est la rentrée de septembre et, traditionnellement, la période propice au renouvellement ou à l’achat d’abonnements aux transports en commun : bus, car, tramway, train… C’est aussi, à partir du 16 septembre prochain, la Semaine de la mobilité, un événement lancé conjointement par le Groupement des autorités responsables de transport (Gart), l’Union des transports publics (UTP) et le GIE Objectif transport public. Comme chaque année, il s’agit d’inciter le plus grand nombre de personnes – collégiens, lycéens, actifs et autres citoyens habitant en ville ou en zone rurale… – à privilégier un mode de déplacement écoresponsable : les transports publics, bien sûr, mais aussi le vélo, la marche, l’autopartage.

Cette année, la campagne, qui s’appuie sur le slogan « Quand vous prenez les transports publics, l’air de rien, vous faites beaucoup », est relayée par 142 réseaux de transports collectifs de toutes tailles : de la région (Auvergne-Rhône-Alpes, Paca…) et la grande métropole (Marseille, Lyon, Rennes…) à la ville moyenne (Annecy, Besançon, Brest…) et la commune à la population moindre (Fécamp, cognac…).

« Il faut agir dès maintenant si nous voulons limiter le réchauffement climatique. Les actions dépendent, en partie, de nos comportements individuels. Choisir les transports publics, c’est réduire nos émissions [de gaz à effet de serre, GES], c’est choisir le climat», rappelle Marie-Ange Debon, présidente de l’UTP, également présidente du groupe Keolis. « Notre quotidien est aujourd’hui marqué simultanément par une nette augmentation du coût de l’énergie affectant le pouvoir d’achat [des Français] et un défi climatique auquel nous devons collectivement apporter des solutions innovantes et pérennes. La Rentrée du transport public représente une formidable opportunité pour sensibiliser [le grand public] aux bienfaits du transport public, tant pour la santé que pour l’environnement ».

Anne Jeantet-Leclerc

Pour en savoir plus : www.rentreedutransportpublic.fr