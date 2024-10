L’hydroptère électrique fait son apparition dans les transports publics de Stockholm

En première mondiale, un hydroptère électrique Candela P-12 relie en service régulier le centre de Stockholm et l'île d'Ekerö, sur le lac Mälar.

Entre le lac Mälar et la mer Baltique, Stockholm est une ville en grande partie entourée d’eau. C’est pourquoi, depuis plus de deux siècles, une partie de ses transports publics sont assurés par voie navigable ou maritime. D’abord à vapeur, puis diesel, les bateaux assurant le transport régulier de passagers vers les îles tirent parfois leur énergie de batteries depuis une dizaine d’années… Et le 29 octobre, un navire électrique d’un nouveau genre a fait son apparition sur les eaux du lac Mälar : un hydroptère (aussi appelé « hydrofoil »), baptisé Nova.

...