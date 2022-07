L’offre vélo se renforce à Lyon

Engagée dans une stratégie vélo ambitieuse, la Ville de Lyon s’applique à déployer régulièrement de nouvelles solutions pour favoriser la pratique dans ses rues. Au terme d’un appel d’offres lancé fin 2021, elle a facilité l’installation de Fix & Move, un nouveau service de mobilité douce au cœur de la Presqu’ile. La start-up, qui loue et répare des vélos ainsi que des trottinettes électriques, a pris possession d’un kiosque appartenant à la Ville sur la place Bellecour, juste derrière le pavillon de l’Office de Tourisme. Le contrat porte sur une durée de six ans. Fix & Move propose également un service de vente de vélos et trottinettes d’occasion.