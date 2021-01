Malgré la crise sanitaire, Indigo poursuit sa croissance

Si la crise sanitaire a fortement impacté les résultats d’Indigo ( de 20 à 25 % au premier semestre, sans doute un niveau comparable sur l’ensemble de l’année), le groupe n’a pas renoncé à poursuivre son expansion en France et à l’international. « Nous avons saisi les opportunités pour investir massivement et ressortir de la crise encore plus fort. On espère retrouver notre niveau de 2019 à la fin 2021 », commente un porte-parole de l’entreprise, qui exploite 5400 parkings dans le monde. « L’objectif est de s’implanter dans les pays à fort potentiel où la réglementation est mâture et où il y a une forte motorisation », ajoute-t-il.

