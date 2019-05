RATP Dev renouvelé à Tucson et Charlotte

Tucson, en Arizona, et Charlotte, en Caroline du Nord, viennent de renouveler les contrats d’exploitation des réseaux de transport confiés à RATP Dev.

A Tucson, RATP Dev continuera à gérer les réseaux Sun Tran Fixed Route Bus (lignes de bus régulières), Sun Van ADA Paratransit (transport de personnes à mobilité réduite), et Sun Link Streetcar (tramway). RATP Dev gère le réseau de Tucson depuis 2013, après avoir mis en service le premier tramway de la ville. La durée du nouveau contrat est de cinq ans, suivie d’options de renouvellement supplémentaires de trois et deux ans.

Charlotte Area Transit System (CATS), l’autorité organisatrice de mobilité de Charlotte, vient également de renouveler RATP Dev, pour l’exploitation et la maintenance de son réseau de bus. La durée de ce nouveau contrat est de trois ans, suivis de deux options de renouvellement supplémentaires d’une année. Depuis 2003, RATP Dev gère ce réseau de transport de 65 lignes, transportant 15 millions de voyageurs par an.

RATP Dev, filiale du groupe RATP, transporte plus de 78 millions de passagers dans plus de 30 lieux à travers les Etats-Unis et compte plus de 6 000 collaborateurs.