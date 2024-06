RATP Dev reste aux commandes du réseau de transport d’Ardenne Métropole

Ardenne Métropole, qui couvre 57 communes abritant plus de 120 000 habitants, a renouvelé la délégation de service public de son réseau de transport attribuée à RATP Dev. Le contrat court à partir du 17 juillet prochain et durera sept ans et demi.

Opératrice du réseau depuis 2012 via sa filiale CTCM, RATP Dev a déjà « accompagné avec succès la restructuration du réseau en proposant des évolutions de l’offre commerciale se traduisant par une constante hausse de la fréquentation depuis 2015« , indique le groupe dans un communiqué. Son objectif est de dépasser 2,7 millions de voyageurs annuels en 2031.