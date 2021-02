La redistribution des cartes entre les exploitants de bus en région parisienne continue

La compétition ouverte entre les exploitants de bus en Ile-de-France devient un peu plus réalité. Le 11 février, l’autorité organisatrice IDFM a attribué cinq nouveaux contrats représentant un total de 5 milliards d’euros cumulés sur la durée des marchés.

Transdev a gagné deux lots qu’il exploitait déjà : le premier sur le territoire du Vexin débute le 1er août pour 4 ans et représente 4,4 millions de kilomètres commerciaux annuels, le second sur le territoire de Montmorency-Plaine Vallée commence aussi le 1er août pour 7 ans et comprend aussi la construction d’un nouveau centre opérationnel de bus à Domont.

...