Renault teste une navette autonome pour rejoindre le stade Roland Garros

À l’occasion du tournoi de tennis de Roland Garros dans le XVIe arrondissement de Paris, le constructeur Renault, partenaire de l’épreuve depuis 2022, expérimente des navettes autonomes sans opérateur à bord (niveau 4), du 26 mai au 9 juin 2024, en partenariat avec WeRide, une start-up chinoise spécialisée dans la mobilité automatisée.

Le constructeur avait investi dans WeRide en 2018, alors que l’entreprise n’avait qu’un an, à travers Alliance Ventures, le fonds stratégique de Corporate Venture Capital qu’il partage avec Nissan et Mitsubishi.

Depuis, WeRide opère plus de 700 véhicules autonomes en service (dont 300 miniBus) qui ont parcouru plus de 28 millions de kilomètres en Asie, au Moyen-Orient et en Amérique du Nord et bientôt en Europe avec Renault aux abords de Roland Garros.

Le service proposé par les navettes de Renault et WeRide permettra, au début des matchs, de se rendre du parking P2, situé aux abords du Bois-de-Boulogne, jusqu’au stade de Roland-Garros. À l’issue des matchs, les navettes proposeront deux trajets : soit de se rendre place de la Porte d’Auteuil, soit de revenir au parking P2.