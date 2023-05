Transdev se renforce sur le continent américain

L’autorité « Regional Transportation Commission of Southern Nevada a choisi First Transit, désormais détenu par Transdev, pour exploiter et maintenir, à partir du 1er juillet, son service de bus. Ce qui représente plus de 40 millions de trajets par an effectués dans le sud de l’Etat, comprenant la ville de Las Vegas, avec plus de 400 véhicules et près de 1 500 employés.

Le groupe français rappelle qu’il a a aussi remporté à Orlandon en Floride, un contrat d’exploitation et de maintenance pour assurer, à partir du 1er juin prochain, les services de transport de personnes à mobilité réduite (PMR ou paratransit) de la région.