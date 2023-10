Un nouveau service de vélos en gare se déploie en Nouvelle-Aquitaine

Lancé en juillet, un nouveau service de vélos en gare a fait son apparition en Nouvelle-Aquitaine : 160 vélos électriques sont proposés dans 25 stations le long de la ligne de TER Royan-Angoulême. Huit villes* disposent ainsi d’une station dans leur gare, les plus grandes (Royan, Cognac, Angoulême) en accueillent aussi dans leur centre.

« C’est une première en France », a affirmé Amira Haberah, co-fondatrice de la société Fifteen et directrice du développement, en présentant le 18 octobre lors des RNTP ce service géré par sa société. Selon elle, en France, il est possible, soit de laisser son vélo dans la station d’une gare avant de monter dans un train, soit de l’embarquer à bord. Mais pas d’avoir un service de location en libre service complet, au départ et à l’arrivée. Or, c’est ce qui se fait ailleurs avec succès, en particulier aux Pays-Bas (le système OV-Fiets), exemple qui a inspiré Fifteen pour proposer cette expérimentation avec le soutien de l’Ademe et du syndicat mixte Nouvelle-Aquitaine Mobilités.

Les usagers du TER peuvent ainsi souscrire un abonnement au vélo Modalis pour 15 euros par mois, pour 12h de location par jour, permettant de poursuivre leur trajet (en train ou en car) avec un vélo lorsqu’ils arrivent en gare. Le service est plébiscité, les « gens souhaitent avoir des vélos disponibles en gare« , affirme Jérôme Kravetz, le directeur de Nouvelle-Aquitaine Mobilités. « Les premiers résultats sont très encourageants avec plus de 300 utilisateurs répertoriés », indique la région.

L’expérimentation doit s’achever à la fin de l’année prochaine. Avec l’espoir, pour ses promoteurs, d’avoir donné des idées à d’autres collectivités.

MHP