Un Réseau Express Vélo en projet autour de Toulouse

Un Réseau express vélo (REV) va voir le jour à l’échelle de cinq intercommunalités autour de Toulouse (Toulouse Métropole, Muretain, Sicoval, La Save au Touch et Coteaux de Bellevue). Ce réseau cyclable structurant de 360 km concernera 54 communes avec deux lignes circulaires autour du centre-ville et de la ville de Toulouse, ainsi que 11 lignes en étoile desservant les principaux centres urbains, les zones économiques, les grands équipements publics et les pôles d’échanges multimodaux. Sa programmation sera terminée avec le schéma directeur cyclable d’agglomération qui sera approuvé d’ici fin 2019.

Un investissement annuel de 25 à 30 millions d’euros

60 % des 370 km d’aménagements sont à créer, pour un investissement annuel de 25 à 30 millions d’euros et un budget total de 250 millions d’euros. Ce schéma directeur a été élaboré par une gouvernance collaborative, coordonnée par Tisséo et associant l’Etat, la région Occitanie, le département de Haute-Garonne, les cinq intercommunalités citées plus haut et le SITPRT rassemblant les communes hors communauté d’agglomération.

Le schéma directeur prévoit aussi l’élargissement du réseau de vélos en libre service à six communes de première couronne (Balma, Blagnac, Colomiers, Ramonville, Tournefeuille et L’Union) et la création d’un service de location longue durée de vélos à assistance électrique. Indigo Weel, déjà présent dans la ville rose avec des vélos en free-floating et des scooters électriques, déploiera une centaine de vélos électriques en septembre 2019.

C. S.