L’Autorité de régulation des transports verra le jour à la fin de l’année

L’Arafer grandit vite. Pour ses dix ans, l’ARAF née en 2009, et devenue depuis l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, va encore changer de nom : à la fin de l’année, elle s’appellera Autorité de régulation des transports, marquant l’élargissement de ses responsabilités. Une consécration pour cette institution qui a su s’imposer d’abord sous la houlette de Pierre Cardo, puis sous celle de Bernard Roman.

Président depuis tout juste trois ans, Bernard Roman militait depuis des mois pour l’extension des compétences de l’Arafer à l’aérien (lire aussi https://www.ville-rail-transports.com/ferroviaire/de-la-ratp-aux-aeroports-larafer-devient-tout-terrain/ ) Demande qui devrait être prochainement satisfaite par une ordonnance relative à la loi Pacte du 22 mai 2019, lui donnant un droit de contrôle à partir d’octobre, sur le niveau de redevances facturées aux compagnies par les aéroports de plus de 5 millions de passagers.

