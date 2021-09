Bientôt la fin des carnets de métro

Ile-de-France Mobilités prépare la fin de la vente des carnets de métro, qui se fera progressivement entre octobre prochain et mars 2020. A ce moment-là plus aucune station et gare ne vendront le carnet papier. A place, la carte Navigo Esay d’un coût de 2 euros sera proposée et pourra être rechargée au prix de l’ancien carnet. La vente de tickets à l’unité sera en revanche toujours possible.

L’autorité organisatrice vise des économies tant financières qu’écologiques (550 millions de tickets sont émis chaque année).