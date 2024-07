Keolis en passe de doubler de taille au Canada  

La filiale de la SNCF est en passe de racheter deux activités transports interurbains dans l’ouest canadien. Elle a signé un accord avec la compagnie Student Transportation of America (STA) pour acquérir deux divisions commerciales de Pacific Western Transportation (PWT), une société canadienne de Calgary.

C’est « une étape importante dans notre stratégie de développement à l’international, plus particulièrement en Amérique du Nord. Elle nous permet de renforcer notre présence au Canada et d’étendre notre expertise et nos services à de nouvelles régions prometteuses », commente Marie-Ange Debon, présidente du directoire de Keolis.

Avec 550 bus et cars en exploitation, les deux entités en passe d’entrer dans le giron de Français – Transit et Motorcoach – opèrent des services de transport urbain dans 23 municipalités des provinces de l’Alberta et de la Colombie-Britannique, ainsi que des services de transport par autocar dans ces provinces et en Ontario, sous les marques Red Arrow et Ebus, notamment, qui ont généré en 2023 un chiffre d’affaires de 115 millions de dollars canadiens (environ 80 millions d’euros).

Présent au Canada depuis 2002, à Québec, Montréal et Ottawa, Keolis double de taille avec ces nouvelles positions dans l’ouest du pays. De l’autre côté de la frontière, aux Etats-Unis, Keolis exploite plusieurs réseaux de transport à Boston (RER, Washington, Austin et Phoenix (bus).