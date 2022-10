 Lancement d’une « grappe » nationale de 5 PME-PMI ferroviaires pour rénover des TER

Care et SNCF Voyageurs ont lancé, le 27 octobre, la première « grappe » nationale de 5 PME-PMI ferroviaires engagées dans le programme OPTER (visant à rénover 40 % du parc TER), en partenariat avec Bpifrance et avec le soutien financier de l’Etat.

« Cinq PME stratégiques pour la filière, Bufab France, Gueripel, JST Transfomrateurs, KFS Mobility, TE Connectivity France, vont ainsi bénéficier de 22 jours, répartis sur 18 mois, d’accompagnement et d’expertise industrielle », indique un communiqué commun des partenaires. L’initiative portée par l’association Care vise à améliorer la performance industrielle et la compétitivité du secteur.

Michel Marsone, le directeur Achats Matériel, SNCF Voyageurs, rappelle que « les Régions ont confié à SNCF Voyageurs la rénovation de nombreuses rames TER 2N NG et AGC qu’elles ont financées lors de leur construction dans les années 2000. Ce programme OPTER, pouvant atteindre près de 1000 rames sur 10 ans, est d’une ampleur considérable et inédite. La fiabilité de la chaine d’approvisionnement sera un élément essentiel dans sa réussite« .