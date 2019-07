Levée de fonds record pour la maison mère de FlixBus et FlixTrain qui se lance dans le covoiturage

La start-up allemande FlixMobility, maison mère de FlixBus et FlixTrain, a réalisé une levée de fond record (500 millions d’euros selon les chiffres de l’agence Reuters) afin de soutenir le développement de ses activités de plate-forme de transport par autocar et ferroviaire. En Europe et à l’international. Il s’agit de la plus importante levée de fonds Tech outre-Rhin.

En projet début 2020, le lancement d’opérations en Amérique latine et en Asie, ainsi qu’un service de covoiturage en Europe de l’ouest, FlixCar “pour compléter les réseaux actuels de car et de train“, explique Yvan Lefranc-Morin, patron de FlixBus France. Une riposte à BlaBlaCar qui se trouve déjà sur la route de FlixBus depuis le rachat de Ouibus à la SNCF fin 2018 (devenu BlablaBus).

Zéro commission

Pour tenter de tailler des croupières au numéro 1 du covoiturage, FlixCar n’encaissera pas de commissions sur les transactions conclues. “BlaBlacar prend 20% de commissions, chez nous, ce sera gratuit”, affirme Yvan Lefranc-Morin. Une offre de lancement ? “L’activité autocar est rentable, elle peut financer le développement de la nouvelle offre de covoiturage aux côtés de nos investisseurs“.



La nouvelle levée de fonds valoriserait la start-up allemande créée en 2013, à plus de deux milliards de dollars. Les deux précédents tours de table étaient intervenus fin 2014, puis fin 2016.