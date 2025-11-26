Je me connecte

Gautier Brodeo remplace Renée Amilcar à la tête de l'UITP

Publié le 26/11/2025 à 14h08
Gautier Brodeo. @Hamdi Chref

Renée Amilcar a finalement quitté plus vite que prévu son poste de présidente de l’Union internationale des transports publics. La première femme présidente de l’organisation professionnelle, pourtant réélue en juin pour un mandat de deux ans, a rejoint le Québec où elle est devenue PDG de Mobilité Infra Québec.

Gautier Brodeo, jusqu’alors vice-président de l’UITP et directeur de l’agence de développement opérationnel du groupe RATP, la remplace depuis hier. Lili Matson, qui a travaillé presque 20 ans au sein de Transport for London, devient présidente adjointe de l’organisation.

NOS PARTENAIRES