Je me connecte

E-mail*
Mot de passe*

> Mot de passe oublié?

Je m'inscris

*Champs obligatoires

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.
1. Mon Compte
2. Mes activités
3. Mes Newsletters

Vous devez lire et accepter nos conditions générales de vente et d’utilisation *

Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous

* Mentions obligatoires

Je souhaite recevoir la newsletter :

Je m'enregistre

Mot de passe oublié ?

E-mail*
Réinitialiser
Annuler
Pas encore inscrit ?
vrt
linkedin bluesky twitter youtube search
contacts_pub Contacts/pub
connexion Connexion
premium Abonnements
DERNIER NUMÉRO & ARCHIVES S'ABONNER ACHETER DES CRÉDITS
TOUTE L'ACTU FERROVIAIRE URBAIN MOBILITÉS DOUCES ROUTE FRET INFRASTRUCTURES INDUSTRIE POLITIQUES DES TRANSPORTS EXPERTISE AGENDA
TOUS LES DOSSIERS FERROVIAIRE URBAIN MOBILITÉS DOUCES ROUTE FRET INFRASTRUCTURES INDUSTRIE POLITIQUES DES TRANSPORTS EXPERTISE
OFFRES D'EMPLOI ANNUAIRE DU TRANSPORT
vrt
linkedin bluesky twitter youtube search

Les résultats 2025 des grands groupes

  • Twitter
connexion Connexion
premium Abonnements
linkedin bluesky twitter youtube search
contacts_pub Contacts/pub
vrt
Ville, Rail & Transports
Territoires & mobilités
connexion Connexion
premium Abonnements
DERNIER NUMÉRO & ARCHIVES S'ABONNER ACHETER DES CRÉDITS
TOUTE L'ACTU FERROVIAIRE URBAIN MOBILITÉS DOUCES ROUTE FRET INFRASTRUCTURES INDUSTRIE POLITIQUES DES TRANSPORTS EXPERTISE AGENDA
TOUS LES DOSSIERS FERROVIAIRE URBAIN MOBILITÉS DOUCES ROUTE FRET INFRASTRUCTURES INDUSTRIE POLITIQUES DES TRANSPORTS EXPERTISE
OFFRES D'EMPLOI ANNUAIRE DU TRANSPORT
Ville, Rail & Transports
X

Recevoir des contenus similaires

Sélectionnez la catégorie ci-dessous pour être alerté(e) dès qu’un article évoquant ce sujet est publié sur notre site.

Recevoir toute l’actualité >
  • Twitter

lock Les résultats 2025 des grands groupes

De haut en bas, et de gauche à droite : Bus GX 327 de Transdev Nanterre. © DembeleLyris - Wikimédia Commons / La rame TGV Dasye HD 761 « Ouigo » à pleine vitesse près de Montboucher-sur-Jabron sur la LGV Méditerranée. © Kabelleger / David Gubler - Wikimédia Commons / Arrivée d’une rame MP 14 CC à la station Coteaux-Beauclair, sur la ligne 11 du métro de Paris, le jour de son inauguration. © Capitaine AdBlock - Wikimédia Commons / Citadis 405 n°911 de la ligne de tramway T9 en Île-de-France, au-dessus du périphérique parisien. © Cramos - Wikimédia Commons
SOMMAIRE
  1. Les résultats 2025 des grands groupes
  2. Le groupe SNCF affiche sa bonne santé grâce à la fréquentation record des trains
  3. Le groupe RATP renoue avec les bénéfices
  4. RATP. Xavier Piechaczyk lance une campagne de recrutement
  5. RATP Dev veut réaliser 70 % de son activité sur le rail urbain
  6. Résultats 2025 : « objectif marge à 2 % » pour Transdev
  7. Keolis se renforce dans le rail
  8. Getlink mise sur une forte hausse du trafic voyageurs dans le Tunnel sous la Manche

L’année 2025 a été plutôt positive pour les principales entreprises de transport de notre pays. Malgré les incertitudes liées au contexte international, ell

lock Dossier payant ou reservé aux abonnés.

Le dossier complet est réservé aux abonnés ou aux détenteurs d’un porte-monnaie électronique, connectez-vous pour y accéder.

Je me connecte

*Formule numérique sans engagement à partir d’un 1€ par mois !

Article suivant
X

Recevoir des contenus similaires

Sélectionnez la catégorie ci-dessous pour être alerté(e) dès qu’un article évoquant ce sujet est publié sur notre site.

Recevoir toute l’actualité >
EN CONTINU
10h11 Les chemins de fer serbes commandent 30 rames électriques à CAF pour le réseau de banlieue de Belgrade
6h03 Collision mortelle du TGV avec un poids lourd à Bully-les-Mines : les circulations devraient reprendre le 15 avril
13/04 Loi-cadre : territoires et petites lignes « oubliés » du texte
13/04 Najoua Ben Jemaa prend la direction de la communication de SNCF Voyageurs
Toute l’actualité
CONFÉRENCES ET CLUB VRT
thumbnail
14 avril 2026
RER Métropolitains – Comment réussir le lancement des Serm en région ?
07/05 Rencontre Alexandre Gallo, PDG d’Euro Cargo Rail, vice-président de l’Afra, et Raphël Doutrebente, président d’Europorte et président de l’Alliance 4F chevron
19/05 16e Grands Prix des Régions chevron
Voir l’agenda complet
MARCHÉS & EMPLOIS
chevron
chevron
chevron
Ville Rail & Transports :
Un magazine et de l'info en continu
Je découvre les offres
Ville Rail & Transports :
Un magazine et de l'info en continu
Je découvre les offres
Ville Rail & Transports :
Pour les pros du transport public
Les événements VRT

Ville, Rail & Transports organise palmarès, forums, tables rondes et conférences sur le thème des transports urbains et ferroviaires.

+ d'infos
Le club VRT

Le club est un lieu d’échanges et de partage dédié aux professionnels du secteur des transports et de la mobilité.

+ d'infos
La lettre de VRT

Abonnez vous à la Lettre de VRT qui vous informe chaque mercredi sur les dernières actualités et vous livre ses analyses et ses exclusivités.

Ville Rail & Transports :
Pour les pros du transport public
Les événements VRT

Ville, Rail & Transports organise palmarès, forums, tables rondes et conférences sur le thème des transports urbains et ferroviaires.

+ d'infos
Le club VRT

Le club est un lieu d’échanges et de partage dédié aux professionnels du secteur des transports et de la mobilité.

+ d'infos
Lettre de VRT

Retrouvez ici les articles de La lettre de VRT de Ville, Rail & Transports qui vous informe chaque mercredi sur les dernières actualités et vous livre ses analyses et ses exclusivités.

+ d'infos
NOS PARTENAIRES