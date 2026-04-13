Les résultats 2025 des grands groupes
- Les résultats 2025 des grands groupes
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- Le groupe RATP renoue avec les bénéfices
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- RATP Dev veut réaliser 70 % de son activité sur le rail urbain
- Résultats 2025 : « objectif marge à 2 % » pour Transdev
- Keolis se renforce dans le rail
- Getlink mise sur une forte hausse du trafic voyageurs dans le Tunnel sous la Manche
L’année 2025 a été plutôt positive pour les principales entreprises de transport de notre pays. Malgré les incertitudes liées au contexte international, ell
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