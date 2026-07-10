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Géotec sonde le terrain avant la construction de la LGV Bordeaux - Toulouse

Publié le 10/07/2026 à 11h56
Géotec effectue des analyses de sols pour s'assurer de leurs capacités à recevoir des ouvrages d'art de la LGV. © Géotec

Le groupe Géotec va effectuer plus de 1000 sondages sur le tracé de la future LGV Bordeaux – Toulouse dont la mise en service est espérée à l’horizon 2032. L’entreprise, spécialisée dans les études de sol, de sous-sol, assure le pilotage d’une campagne d’investigations sur les 220 km entre la Gironde et la Haute-Garonne. Ces études sont indispensables pour figer les études d’avant-projet définitif (APD) menée par SNCF Réseau, maître d’œuvre et maître d’ouvrage du projet.
Elles permettront de garantir la pérennité et la stabilité des 160 ouvrages d’art prévus sur le tracé de cette ligne à grande vitesse : viaducs, sauts-de-mouton, remblais et déblais.
Les sondages, menés par endroit jusqu’à 70 m de profondeur, totaliseront l’équivalent de 15 kilomètres de carrotages et de prélèvements pressiométriques.Un fois prévelés, ces carrotages font l’objet de milliers d’essais réalisés dans les laboratoires de Géotec. L’entreprise pose aussi, sur le terrain, des instruments de mesures comme des inclinomètres et des piézomètres, afin de s’assurer de la stabilité du sol. Enfin, elle mène des missions hydrogéologiques.
Lors de ces sondages, Géotec s’assure que le cadre environnemental est respecté, avec un suivi écologique quotidien sur chaque point d’intervention, en collaboration avec des experts écologues.
SNCF Réseau va débourser entre 7 et 7,5 millions pour ces sondages, réalisés entre 2024 et 2026. Le montant total du projet de LGV est estimé à 14 milliards pour la phase 1.

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