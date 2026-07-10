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L'Inde accélère dans la grande vitesse ferroviaire

Publié le 10/07/2026 à 10h44
La gare de Surat (Inde) en construction sur la future LGV Mumbaï-Ahmedabad. © Systra

L’Inde devrait mettre en service l’année prochaine son premier tronçon de ligne à grande vitesse. Le projet consiste à relier sur 508 km les mégapoles de Bombay et d’Ahmedabad à l’ouest du pays. Lancé en 2017, il a été évalué à 17 milliards de dollars pour être financé à 81 % par un prêt de l’agence internationale de coopération nippone

Le projet devrait se concrétiser avec, l’année prochaine, un premier tronçon opérationnel entre les villes de Surat et Vapi, distantes d’une centaine de km. Les premiers trains sont désormais attendus en 2028 entre Bombay et Ahmedabad, les mettant à moins de deux heures l’une de l’autre contre 9 heures actuellement. Le gouvernement prévoit de construire 4000 km sur 7 lignes comme le prévoit le projet initial.

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