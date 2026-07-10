Le projet de loi-cadre adopté en commission par les députés

La longue marche du projet de loi-cadre pour les transports se poursuit. Le texte vient de franchir une nouvelle étape avec son adoption par la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire.

Pour la rapporteure du texte, Olga Givernet, députée de l’Ain et ancienne ministre déléguée chargée de l’Énergie, ce travail transpartisan, lancé en début de semaine, a permis « d’enrichir et de renforcer le projet de loi« .

Il confirme ses deux priorités: privilégier la régénération et à la modernisation des infrastructures existantes et mobiliser les ressources autoroutières pour financer les infrastructures et résorber progressivement la « dette grise ».

Les travaux de la commission ont abouti à plusieurs amélioratio