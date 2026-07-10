Dan Lert remplace Sylvain Raiffaud à l’Agemob

L’écologiste Dan Lert a été élu le 7 juillet, pour un mandat courant jusqu’en 2032, à la présidence de l’Agence métropolitaine des mobilités partagées . L’adjoint au maire de Paris chargé des Transports et élu du 19ème arrondissement remplace à ce poste Sylvain Raiffaud.

Le nouveau président veut notamment veut notamment améliorer la qualité des Vélib ‘ qui desservent les 71 communes parties prenantes de l’Agemob : seulement 30 % des vélos sont sans défaut selon le Parisien, alors que le contrat passé avec Smovengo prévoit un taux de 95 % de « vélos conformes« . Il devra aussi préparer la suite du service Vélib’ dont l’organisation actuelle prendra fin en 2032.