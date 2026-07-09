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Les coûts cachés des mobilités du quotidien visés par la Fabrique de la Cité

Publié le 09/07/2026 à 18h10
Voyageurs du RER. ©maligneA
Le véritable coût des mobilités du quotidien est au coeur de la dernière étude de la Fabrique de la Cité. La note souligne que la réussite des politiques publiques ne repose pas uniquement sur des signaux-prix, mais sur une combinaison d’outils permettant de concilier objectifs climatiques, efficacité économique et équité sociale.

Le document relève que l’on s’arrête souvent au prix d’un plein de carburant, d’un abonnement de transports en commun ou d’un billet de train. Or, chaque déplacement engendre également des coûts collectifs : investissements dans les infrastructures, impacts environnementaux et sanitaires, etc. Ils vont peser sur les finances publiques alors même qu’elles doivent accompagner une transition à la fois efficace et socialement acceptable.

La note plaide pour une approche globale, tenant compte des réalités territoriales et des capacités d’adaptation des différents publics.

Des investissements publics sans précédent vont intervenir dans des bornes de recharge électrique, la modernisation des réseaux ferroviaires, la subvention des transports collectifs. Ils vont modifier progressivement la répartition des coûts, en faisant émerger de nouveaux arbitrages économiques pour les ménages comme pour les décideurs publics.

 

 
 

 
 

 

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Publié le 09/07/2021

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