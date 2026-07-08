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lock Financement des SERM: les députés face à une urgence politique

Publié le 08/07/2026 à 16h41
Assemblée nationale. @DR

Le sujet avait été abordé dans la conférence de financement de l’été 2025 mais n’a pas été reprise dans le projet de loi-cadre. A l’occasion du Printemps de l’évaluation, qui passe au crible, chaque année, des politiques publiques, la commission des finances de l’Assemblée nationale s’est penchée sur le financement des SERM. La députée Christine Arrighi, membre de la commission, vient de rendre public les conclusions d’un rapport d’information sur le sujet. Elle s’y inquiète des ressources que nécessitent le financement des services régionaux, mais aussi de celles qui doivent permettre aux AOM de supporter leurs surcoûts d’exploitation. Ils peuvent s’élever à 1 à 2 milliards d’euros par an.

Le projet de loi-cadre pour les transports n’apporte pas de solution au mur d’investissements qui se présente face aux collectivités porteuses de la vingtaine de SERM désormais labellisés. Les enveloppes prévues dans le cadre des contrats de plan Etats-Régions ne prévoyaient que le financement d’études et arrivent à terme en 2027. « Leur renouvellement doit comporter u

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Sylvie Andreau
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