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lock Dernier roulage pour le MP73, après plus de 50 ans de service

Publié le 08/07/2026 à 11h35
Le MP73 avait été mis en service au milieu des années 70

Le dernier métro MP73 du réseau parisien, mis en service au milieu des années 70, a fait ce matin son dernier voyage. Un vaste programme de modernisation de la ligne 6  s’est achevé avec le retrait du dernier train, opéré depuis plus de cinquante ans. « Il était indispensable pour améliorer la qualité de service de la ligne et le confort des voyageurs », reconnait Benjamin Van Peteghem, directeur de la ligne 6 à la RATP.

Jeu de chaises musicales

Depuis janvier 2023, deux types de matériel cohabitaient sur cette ligne emblématique, à 50% aérienne, adaptée au métro sur pneu, du fait de son tracé, de ses déclivités marquées et de ses viaducs.

Le remplacement définitif met un terme à un jeu de chaises musicales entre les lignes 14, 4 et 6. Les nouveaux MP14 arrivés sur la ligne 14 ont permis au MP89CA de basculer sur la 4, qui est désormais 100% automatisée. Le MP89CC de la ligne 4 a lui été attribué à la ligne 6. Il sera désormais le seul à y circuler. « C’est un matériel plus moderne, spacieux, avec des rames en boa, équipé du système de conduite commande Octys qui bénéficie d’une ouverture automatique des portes, d’une annonce sonore automatique. Il est plus économe en énergie grâce à des fonctionnalités de récupération de l’énergie au freinage et de réinjection du courant sur les rames

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Par Sylvie Andreau
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Publié le 09/07/2021

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