Le régulateur allemand souhaite garantir plus d'accès aux concurrents de la Deutsche Bahn
Italo a réussi sa pression en Allemagne. L’Agence fédérale des réseaux a en effet donné raison, fin juin, à la compagnie italienne qui l’avait saisi, accusant la Deutsche Bahn (DB) d’entraver la concurrence.
Dans son projet de décision, le régulateur allemand souhaite garantir « un niveau minimal d’accès dans le transpo
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Publié le 09/06/2026 - Sylvie Andreau
Publié le 09/06/2026 - Sylvie Andreau