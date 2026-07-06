Keolis et SNCF Voyageurs à bord du projet de nouvelle LGV en Californie
La California High-Speed Rail Authority a signé un accord de co-développement avec le consortium Momentum Alliance Partners afin d’évaluer les opportunités d’accélération de l’extension du réseau au-delà du tronçon actuellement en construction entre Merced et Bakersfield (en rouge sur la carte). Le groupement compte deux français: Keolis et SNCF Voyageurs, associés dans une joint-venture, pour apporter leur expertise en matière d’exploitation et de maintenance ferroviaires.
Pour mettre en place un montage de type public-privé, Monentum Alliance regroupe aussi fonds d’investisseme
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