Un nouveau centre de sûreté pour surveiller le réseau RATP
Un nouveau Centre d’état-major de la sûreté (CEMS) de la RATP a été inauguré le 2 juillet par Valérie Pécresse, présidente d’Île-de-France Mobilités, et par Xavier Piechaczyk, PDG du groupe RATP, en présence de Patrice Faure préfet de Police.
Ce CEMS remplace l’ancien poste de commandement situé à la Maison de la RATP. Plus grand et plus moderne, il permet de réunir dans un seul lieu toutes le
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