Les travaux de la commission du développement durable sur la loi-cadre sur les transports se terminent dans la nuit de jeudi à l’Assemblée nationale. La députée Christine Arrighi*, qui a participé aux débats en tant que rapporteure de la commission des finances, exprime sa frustration et ses inquiétudes.

Comment s’est déroulé le travail parlementaire en commission ?

La semaine dernière, la commission des finances s’est prononcée, pour avis, sur plusieurs articles du texte de loi. Il est depuis mardi examiné en commission du développement durable, où nous avons manqué de temps et de moyens. Le texte nous est arrivé dans un calendrier extrêmement serré pour mener nos auditions. Travailler vite, nous savons faire. Travailler sans visibilité, c’est autre chose. Travailler sans budget, c’est de la littérature.

Vous n’avez pas l’air optimiste sur un vote prochain de la loi ?

C’est plutôt le ministre Tabarot qui ne l’est pas, car il n’est manifestement pas capable de nous donner une date. Et il continue d’envisager une loi de programmation alors que c’est ce qu’il demandait au gouvernement et qu’il n’a pas obtenu. La loi-cadre qu’il propose n’a aucune valeur particuliè