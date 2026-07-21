Castex débarque Fanichet de la SA SNCF Voyageurs

Cela sonne comme un désaveu et une reprise en main : Jean Castex a annoncé le 21 juillet, en plein été, qu’il stoppait le projet D30 de Christophe Fanichet consistant à filialiser chacune des activités de la SA SNCF Voyageurs destinées à être ouvertes à la concurrence. Et qu’il allait lui proposer de nouvelles fonctions au sein du groupe.

La gouvernance de la SA, jusqu’alors dirigée par Christophe Fanichet, est désormais dissociée entre un président, Laurent Trevisani, et un directeur général, Jean-Aimé Mougenot. Ce dernier, qui conserve par ailleurs ses fonctions de directeur délégué TER, sera assisté d’Alain Krakovitch et Karine Dussert-Sarthe, tous deux nommés directeurs généraux délégués et chargés de proposer une nouvelle feuille de route pour la SA Voyageurs , « construite collectivement avec les équipes de SNCF Voyageurs et de la holding ».

Leurs conclusions sont attendues à la fin de l’année. Le PDG du groupe SNCF explique vouloir « une organisation plus légère » , « plus décentralisée » et « davantage rapprochée de la holding pour gagner en cohérence et en efficacité du groupe ».