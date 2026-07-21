Le calendrier de mise en concurrence des trams réexaminé par IDFM
L’ouverture à la concurrence des lignes de tramway (lots 50, 51 et 52) qui devraient être exploitées dans le cadre de nouveaux contrats en 2030, après appel d’offres, semble difficilement tenable. En cause,
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Publié le 11/03/2026 - Sylvie Andreau
Publié le 13/10/2025 - Marie-Hélène Poingt