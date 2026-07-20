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Forsee Power prépare une augmentation de capital de 20 millions avec le fonds asiatique FCAP Investors

Publié le 20/07/2026 à 14h17
La RATP exploite 180 bus Heuliez GX 337 électriques équipés de batterie Forsee Power. © Forsee Power

Forsee Power, a annoncé, le 15 juillet, une augmentation de capital d‘environ 20 millions d’euros, financée par le fonds asiatique FCAP Investors basé à Singapour, via une société dédiée (SPV), Le fabricant de systèmes intelligents de batteries pour véhicules électriques de marchandises routiers et ferroviaires a précisé être entré en négociation exclusive.

« L’offre de FCAP Investors Pte. Ltd envisage également l’acquisition de la totalité de la participation détenue par Mitsui & Co par FCAP Investors Pte. Ltd, Eurazeo et Noria, concomitamment à la réalisation de l’augmentation de capital proposée« , indique Forsee Power dans un communiqué. FCAP Investors Pte. Ltd deviendrait alors l’un des principaux actionnaires de la société (la participation resterait, dans tous les cas, inférieure à 30%), précise encore le communiqué.
L’objectif est de renforcer les moyens financiers du groupe dans le cadre de sa stratégie de développement et d’accompagner l’exécution de son plan stratégique RePower27. Ce plan, lancé en 2025, vise le retour à une trajectoire de croissance rentable en 2027.
L’augmentation du capital doit encore notamment être soumis à l’autorisation préalable du ministère de l’Économie au titre du contrôle des investissements étrangers en France et aux partenaires sociaux de Forsee Power.

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