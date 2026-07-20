Nouvelle phase de régénération pour la ligne Poitiers-Limoges

La seconde phase de travaux de régénération de la partie sud de la ligne Poitiers – Limoges, entre Montmorillon et Limoges, se déroulera du 3 août au 25 juin 2027. Le chantier mené par SNCF Réseau doit traiter la partie sud de la ligne, dans la continuité des travaux réalisés entre Poitiers et Lathus-Saint-Rémy en 2024-2025. Ces travaux concernent, sur la section entre Lathus-Saint-Rémy et Limoges, le remplacement des composants de la voie ferrée (rails, traverses, ballast), le confortement de la plateforme ferroviaire, les travaux sur les ouvrages d’art et sur les ouvrages en terre.

Le parcours de bout en bout se fera en 1h50 à partir de l’été 2027. Ces travaux vont également permettre de garantir la pérennité de l’infrastructure pour 20 ans, indiquent dans un communiqué commun SNCF Réseau et la Nouvelle-Aquitaine.

La Région va y consacrer 63,1 millions d’euros, soit 50 % du coût de l’opération.